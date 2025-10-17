Contestazioni sulla legittimità ad agire del sindacato come mere difese

Legittimazione ad agire – contestazioni – mere difese – sussistenza – difetto di legittimazione – rilevabilità d'ufficio – sussiste Cass., sez. lav., ord. 2 ottobre 2025, n. 26612



Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa e non sono soggette alle decadenze processuali.