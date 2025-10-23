Non solo compliance ma una dimensione strategica di governance per la gestione dell'intelligenza artificiale in azienda
Appare evidente che il governo dell'intelligenza artificiale in azienda non è soltanto una questione di compliance, ma una dimensione strategica della governance. L'introduzione dell'IA modifica la struttura decisionale, ridefinisce i ruoli professionali e richiede competenze trasversali capaci di coniugare diritto, tecnologia e gestione del rischio. In questa prospettiva, il futuro delle imprese sarà prevedibilmente determinato non solo dall'adozione delle tecnologie, ma dalla qualità del loro governo...
Il nuovo ecosistema normativo dell'intelligenza artificiale
a cura Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners
L'AI nei luoghi di lavoro, gli obblighi per le imprese
a cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners