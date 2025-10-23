Non solo compliance ma una dimensione strategica di governance per la gestione dell'intelligenza artificiale in azienda

Appare evidente che il governo dell'intelligenza artificiale in azienda non è soltanto una questione di compliance, ma una dimensione strategica della governance. L'introduzione dell'IA modifica la struttura decisionale, ridefinisce i ruoli professionali e richiede competenze trasversali capaci di coniugare diritto, tecnologia e gestione del rischio. In questa prospettiva, il futuro delle imprese sarà prevedibilmente determinato non solo dall'adozione delle tecnologie, ma dalla qualità del loro governo...