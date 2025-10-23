SpecialiIl Punto

Il governo dell'intelligenza artificiale in azienda

a cura di Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners

N. 40

Guida al Lavoro

Non solo compliance ma una dimensione strategica di governance per la gestione dell'intelligenza artificiale in azienda

Appare evidente che il governo dell'intelligenza artificiale in azienda non è soltanto una questione di compliance, ma una dimensione strategica della governance. L'introduzione dell'IA modifica la struttura decisionale, ridefinisce i ruoli professionali e richiede competenze trasversali capaci di coniugare diritto, tecnologia e gestione del rischio. In questa prospettiva, il futuro delle imprese sarà prevedibilmente determinato non solo dall'adozione delle tecnologie, ma dalla qualità del loro governo...

Argomenti

I punti chiave

  1. Dalla funzione legale al governo dell'innovazione
  2. Modelli di governance ibrida: il Comitato AI
  3. Valutazione "senza sconti" per l'impresa (criticità e costi)
  4. Prospettive future: la complessità come valore

