Licenziamento e decadenza, rileva la prima impugnazione con pec e non la seconda con raccomandata

Lavoro (rapporto di) – Licenziamento – Impugnazione – Avvenuta prima con pec e poi con racc. r.r. – Termine di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario – Va riferito alla 1ma impugnazione Corte App. Bologna 12 maggio 2025, n. 223 - Pres. Angelini; rel. Martinelli



Allorquando un licenziamento venga impugnato prima con pec e poi con racc. r.r., il termine di decadenza di 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario - previsto dall'art. 2, legge 604/1966, così come modificato dalla legge 183/2010 – va riferito alla prima impugnazione e non alla seconda (fattispecie in cui la pec risaliva al 29 marzo 2024 e la raccomandata r.r. era stata spedita il successivo 2 aprile. La Corte ha dichiarato la decadenza dell'impugnazione atteso il fatto che il successivo ricorso giudiziario era stato depositato il 27 settembre 2024, dunque in un momento utile in relazione alla seconda impugnazione ma non rispetto alla prima).