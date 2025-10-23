SpecialiIl Punto

Adozione di sistema di intelligenza artificiale: la sequenza logico-sistematica delle valutazioni aziendali

a cura di Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners

Il datore di lavoro dovrebbe poter produrre un documento unico, denominato 'Fascicolo integrato AI–HR', che rappresenta la prova documentale dell'approccio sistemico dell'impresa e può essere utilizzato in sede ispettiva, giudiziale o di certificazione

L'adozione di un sistema di intelligenza artificiale che incida sull'attività o sulle decisioni relative ai lavoratori richiede, quindi, una sequenza logica e coerente di valutazioni preventive. Questa sequenza deve rispettare l'ordine di priorità tra le normative settoriali e garantire la coerenza dell'intervento aziendale, evitando duplicazioni o omissioni. La logica è quella della 'compliance integrata': un approccio che unisce privacy, sicurezza, etica, responsabilità e diritto del lavoro.

La gerarchia normativa e la logica di prevalenza

Nel...

I punti chiave

  1. La gerarchia normativa e la logica di prevalenza
  2. La sequenza operativa di valutazione
  3. L'integrazione delle valutazioni: la matrice di conformità
  4. Governance e responsabilità: chi decide cosa?
  5. Output della valutazione: il fascicolo integrato AI–HR

