Il diritto di sciopero tra garanzie costituzionali e esigenze produttive

Il diritto allo sciopero consiste nell’astensione dallo svolgimento di attività lavorativa da parte dei lavoratori con conseguente perdita della retribuzione in relazione ai giorni e alle ore non lavorate. Questo diritto è tutelato dalla Costituzione all’articolo 40 quale diritto assoluto della persona e si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

La Corte di cassazione con sentenza 24473 del 2024 ha...