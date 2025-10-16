Circolari24 LavoroRapporti di lavoro

Il diritto di sciopero tra garanzie costituzionali e esigenze produttive

di Alessandro Necchio e Alessia Aquila

Il diritto allo sciopero consiste nell’astensione dallo svolgimento di attività lavorativa da parte dei lavoratori con conseguente perdita della retribuzione in relazione ai giorni e alle ore non lavorate. Questo diritto è tutelato dalla Costituzione all’articolo 40 quale diritto assoluto della persona e si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

La Corte di cassazione con sentenza 24473 del 2024 ha...

I punti chiave

  1. Campo di applicazione
  2. Esercizio del diritto
  3. Modalità
  4. Tipologie di sciopero
  5. Procedura
  6. Limiti
  7. Sanzioni e licenziamento
  8. Retribuzione
  9. Sciopero nei servizi pubblici essenziali
  10. Serrata

