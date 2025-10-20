Il Corriere delle PagheApprofondimento

Il recupero del trattamento integrativo per indebita compensazione

di Paolo Rossi e Rossella Quintavalle

N. 40

Guida al Lavoro

L'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento delle somme dovute dal sostituto d'imposta in conseguenza del recupero del credito maturato per il Trattamento Integrativo di cui all'articolo 1, comma 1 del DL 3/2020, quando questo sia stato indebitamente utilizzato in compensazione

Al fine di ridurre il "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti, l'art. 1 del DL 3/2020 ha previsto il riconoscimento, con decorrenza 1° luglio 2020, di un bonus denominato "Trattamento Integrativo" da erogare ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilati di importo fino al 28.000. L'attuale Trattamento Integrativo si è consolidato con la conversione in legge del DL. 5 febbraio 2020, ad opera della legge 2 aprile 2020 n. 21, successivamente integrata con Risoluzione dell'Agenzia delle...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024)
  2. Modalità di applicazione del Trattamento Integrativo sui redditi dipendenti e assimilati
  3. Recupero quote trattamento erogate in eccesso al dipendente e/o collaboratore
  4. Recupero trattamento per indebita compensazione
  5. Modalità di esposizione nel modello F24
  6. Enti Pubblici
  7. Modalità di esposizione nel modello F24 EP

