Il recupero del trattamento integrativo per indebita compensazione

L'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento delle somme dovute dal sostituto d'imposta in conseguenza del recupero del credito maturato per il Trattamento Integrativo di cui all'articolo 1, comma 1 del DL 3/2020, quando questo sia stato indebitamente utilizzato in compensazione

Al fine di ridurre il "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti, l'art. 1 del DL 3/2020 ha previsto il riconoscimento, con decorrenza 1° luglio 2020, di un bonus denominato "Trattamento Integrativo" da erogare ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilati di importo fino al 28.000. L'attuale Trattamento Integrativo si è consolidato con la conversione in legge del DL. 5 febbraio 2020, ad opera della legge 2 aprile 2020 n. 21, successivamente integrata con Risoluzione dell'Agenzia delle...