Licenziamento legittimo per l’uso dello smartphone durante l’attività lavorativa
Il caso di un lavoratore alla guida di un mezzo elettrico che durante il turno utilizzava telefonino e auricolari per guardare un video
L’addetto alla movimentazione merci che, alla guida di un mezzo elettrico, utilizza il telefonino e gli auricolari personali per guardare un video durante il turno di lavoro, ignorando il richiamo dei preposti, non soltanto trasgredisce il generale dovere di diligenza nell’espletamento delle proprie mansioni ma viola anche le più comuni ed elementari norme di sicurezza sul luogo di lavoro. La gravità di tale condotta integra, pertanto, gli estremi della giusta causa di licenziamento.
Questo il principio...
