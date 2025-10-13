Indagini dell’azienda sul dipendente: i risultati devono essere accessibili
I dati raccolti vanno condivisi con il lavoratore non solo in sede giudiziale. Il datore non ha l’obbligo formale ma un vincolo per correttezza e buona fede
È illegittimo il licenziamento per giusta causa della lavoratrice che avrebbe abusato dei permessi concessi dalla legge 104/1992, perché nel corso del procedimento disciplinare la dipendente ha preteso di esaminare il report degli investigatori che l’avevano pedinata, mentre la relazione è stata messa a disposizione dell’interessata solo nel corso del giudizio, violando quindi il diritto di difesa dell’ex dipendente.
Questo quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza della sezione lavoro...
