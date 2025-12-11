Nel Ccnl autorimesse e noleggio automezzi una nuova sezione dedicata agli appalti

Il 9 dicembre è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 15 dicembre 2022 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi