Nel Ccnl autorimesse e noleggio automezzi una nuova sezione dedicata agli appalti
Riguarda le aziende che svolgono attività di lavaggio, navettamento e approntamento vetture per conto di aziende di autonoleggio
Il 9 dicembre è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 15 dicembre 2022 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio ...