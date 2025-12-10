Gomma plastica, servizi ambientali e autonoleggio: aumenti da 200 a 250 euro

Robusti aumenti retributivi, formazione e nuovi sistemi classificatori sono i tre fattori comuni che caratterizzano i rinnovi contrattuali siglati ieri, ossia gomma plastica, servizi ambientali e autonoleggio, che consentono a una platea di quasi 300mila lavoratori di recuperare il potere di acquisto perso in questi anni, compromesso dalla fiammata inflattiva del 2022-2023. Dopo le intese raggiunte, i 165mila addetti della gomma plastica avranno un aumento complessivo di 204 euro, gli oltre 100mila...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi