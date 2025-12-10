Contrattazione

Superminimo assorbibile messo in crisi dai Ccnl

Per superare i primi stop derivanti dalla contrattazione collettiva necessario l’inserimento di una clausola di rimodulazione

di Enzo De Fusco

All’azienda serve una nuova strategia di assegnazione dei superminimi se vuole neutralizzare i divieti di assorbibilità degli aumenti retributivi previsti nei rinnovi del Ccnl: sembra, infatti, che gli attuali format di riconoscimento del superminimo assorbibile siano arrivati a fine corsa perché iniziano a non essere isolati i casi in cui la contrattazione collettiva prevede un divieto espresso di assorbire l’aumento retributivo previsto dal rinnovo.

Prendiamo il caso del recente rinnovo dei dirigenti...

