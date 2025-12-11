Rinnovato il Ccnl sistemazione idraulico forestale e agraria
Incrementati i contributi al fondo di assistenza sanitaria integrativa e aumento provvisorio in caso di mancato futuro rinnovo del contratto
L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta tra le parti sindacali il 4 dicembre. Per effetto di tale accordo, il nuovo contratto avrò efficacia temporale a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
Per quanto riguarda la retribuzione è previsto un aumento complessivo di 135 euro sul livello II (parametro 108), da corrispondere secondo le seguenti decorrenze:
- 80 euro dal 1° gennaio 2026;
- 35 euro dal 1° gennaio 2027;
- 20 euro dal 1° gennaio 2028.
A decorrere dal 1° agosto 2026, l’indennità mensile verrà portata a 120 euro per i lavoratori con qualifica di quadro; tale elemento retributivo...