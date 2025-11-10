Nullo il patto di non concorrenza che impedisca lo svolgimento di qualsiasi attività

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 3372/2025 del 25 ottobre, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato e dichiarato la nullità di un patto di non concorrenza apposto a un contratto di lavoro, ritenendo che l’ampiezza eccessiva dell’oggetto e l’estensione territoriale sproporzionata (Italia ed Europa intera) fossero tali da impedire sostanzialmente al lavoratore di svolgere qualunque attività lavorativa riconducibile al proprio background professionale.

In particolare, la Corte, ...