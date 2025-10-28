Nuovo bonus mamme 2025, domande entro il 9 dicembre
Presentazione all’Inps sia per le dipendenti che per le autonome. Con redditi da lavoro entro i 40mila euro previsti 40 euro mensili fino a un massimo di 480 euro
La richiesta per l’integrazione al reddito di 40 euro prevista dall’articolo 6 del Dl 95/2025 a favore delle lavoratrici madri con due o più figli, nota come Nuovo bonus mamme andrà fatta entro il termine ordinatorio del 9 dicembre. Lo ha stabilito la circolare Inps 139 /2025, pubblicata il 28 ottobre, contenente le istruzioni operative per richiedere il bonus, corredate da una serie di esempi. Più precisamente, la circolare sottolinea che la domanda va presentata entro 40 giorni dalla sua pubblicazione...
Correlati
Circolare