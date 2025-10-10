Rapporti di lavoro

Occupazione, entro dicembre 1,3 milioni di ingressi (-29mila)

Mercato del lavoro in frenata negli ultimi tre mesi dell’anno. Manifattura e servizi in sofferenza. Assunzioni a termine al 58,8%

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Nubi fosche si addensano sul mercato del lavoro. Le previsioni occupazionali sono in frenata: le imprese hanno in programma circa 520mila nuove assunzioni per ottobre e poco più di 1,3 milioni per il trimestre ottobre-dicembre, in flessione di 11mila unità rispetto a ottobre 2024 (-2,1%) e di 29mila rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Si tratta del terzo calo consecutivo registrato nelle rilevazioni mensili sui piani assunzionali delle aziende dal sistema informativo Excelsior, realizzato...

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro