Occupazione, entro dicembre 1,3 milioni di ingressi (-29mila)
Mercato del lavoro in frenata negli ultimi tre mesi dell’anno. Manifattura e servizi in sofferenza. Assunzioni a termine al 58,8%
Nubi fosche si addensano sul mercato del lavoro. Le previsioni occupazionali sono in frenata: le imprese hanno in programma circa 520mila nuove assunzioni per ottobre e poco più di 1,3 milioni per il trimestre ottobre-dicembre, in flessione di 11mila unità rispetto a ottobre 2024 (-2,1%) e di 29mila rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Si tratta del terzo calo consecutivo registrato nelle rilevazioni mensili sui piani assunzionali delle aziende dal sistema informativo Excelsior, realizzato...