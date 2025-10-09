Rapporti di lavoro

Giuslavoristi, convenzione per la formazione all’estero

Sottoscritta un’intesa tra Agi e le associazioni specialistiche di Grecia e Spagna. Faro sulle prospettive della professione

di Matteo Prioschi

Nel corso della prima giornata del Convegno nazionale dei giuslavoristi, in corso di svolgimento a Cagliari dal 9 all’11 ottobre, è stata sottoscritta tra le associazioni giuslavoristiche italiana, greca e spagnola una convenzione in materia di studio e formazione. «È un primo passo - ha affermato Tatiana Biagioni, presidente Agi, avvocati giuslavoristi italiani - per costruire una rete di avvocati europei che si occupano di diritto del lavoro e per offrire ai più giovani l’opportunità di svolgere...

