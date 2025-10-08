La sfida dell’intelligenza artificiale nel diritto del lavoro
L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle più significative rivoluzioni tecnologiche del nostro tempo, destinata a trasformare profondamente la società, l’economia e il mondo del lavoro. Dai processi produttivi automatizzati alla gestione dei dati, dalle analisi predittive alla selezione del personale, le applicazioni dell’IA sono ormai pervasive e in costante espansione. Tuttavia, insieme alle straordinarie opportunità di innovazione, efficienza e crescita, emergono anche sfide complesse...
di Giuliana Murino - Presidente AGI Sardegna