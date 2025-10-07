Ottobre 2025: tra obblighi dichiarativi, versamenti e responsabilità del contribuente
Il quadro operativo delle principali scadenze di questo mese
Il mese di ottobre rappresenta, per contribuenti, imprese e professionisti, uno dei momenti più intensi dell’anno fiscale. L’agenzia delle Entrate concentra in queste settimane una pluralità di adempimenti, dichiarativi, comunicativi e contributivi, che incidono sulla gestione ordinaria e sulla responsabilità del contribuente. Il calendario fiscale del 2025, pubblicato sul portale istituzionale dell’Agenzia, consolida il principio della programmazione preventiva, imponendo rigore e tempestività negli...