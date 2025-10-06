Allegato tecnico uniemens: anche nuovi codici sede tra le novità di settembre

Il 30 settembre Inps ha rilasciato il nuovo allegato tecnico del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili uniemens (documento tecnico 4.31 – schema di validazione versione 4.31.0). Con questo rilascio viene aggiornato lo schema XSD nell’elemento Azienda/PosContributiva, inserendo l’elemento < InfoEvento > in < DifferenzeAccredito > di < DatiRetributivi >, e vengono aggiornate le Appendici A e B.

Le modifiche dell’appendice A per l’elemento < DatiMittente >

In considerazione della deliberazione...