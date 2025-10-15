Pensioni, incremento selettivo dei requisiti: 64enni fuori dall’innalzamento di tre mesi
Tra le ipotesi in manovra l’aumento di un mese per le uscite nel 2027 e di due mesi nel 2028
In vista della manovra sulle pensioni l’obiettivo del governo resta quello di “sterilizzare” l’impatto dell’innalzamento di tre mesi dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva per andare in pensione che scatterà a partire dal 2027. È ancora in corso il lavoro dei tecnici del Mef per definire le misure, si stanno valutando diverse opzioni ma è emerso che l’intervento seguirà due principi: quello della gradualità e quello della selettività. Perché azzerare in un colpo solo l’incremento di tre...