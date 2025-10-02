«Per Chi Crea 2025», bando per la professionalizzazione degli artisti

Il programma “Per Chi Crea”, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Siae mira a finanziare la produzione artistica, rafforzando la filiera creativa nel suo complesso, offrendo strumenti, opportunità e visibilità a chi si affaccia o opera nei settori delle arti e dello spettacolo. L’edizione 2025 del programma prevede quattro bandi tematici, tra cui il Bando 3 – Professionalizzazione degli artisti, che si concentra sulla crescita professionale dei giovani autori, interpreti ed esecutori, offrendo...

