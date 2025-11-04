PNRR e mercato del lavoro: effetti trasformativi e prospettive di sostenibilità occupazionale

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta uno degli strumenti più rilevanti di politica economica e sociale dell'Italia contemporanea, laddove il suo impatto non si limita alla ripresa post-pandemica, ma si estende alla trasformazione strutturale del mercato del lavoro, promuovendo occupazione qualificata, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Si analizza l'influenza dei fondi PNRR sui livelli occupazionali, esaminando i settori maggiormente beneficiari, le nuove figure professionali emergenti, le politiche attive del lavoro e le prospettive di inclusione per giovani e donne, con l'obiettivo di delineare un quadro complessivo dell'effetto sistemico del piano sul tessuto lavorativo nazionale, evidenziando i fattori di coesione sociale e le implicazioni di lungo periodo sulla competitività del Paese.