Rapporti di lavoro

Precompilazione delle istanze in autunno per gli ingressi 2026

Datori, professionisti e organizzazioni possono prepararsi ai click day

Nei procedimenti per l’assunzione dei lavoratori stranieri, anche stagionali, entra a regime la precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro da parte dei datori di lavoro, ovvero l’inserimento preliminare delle domande di nulla osta per lavoratori extra Ue, prima dei click day, sul portale dedicato del ministero dell’Interno.

I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati potranno accedere al portale servizi Ali del ministero...

