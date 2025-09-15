Precompilazione delle istanze in autunno per gli ingressi 2026
Datori, professionisti e organizzazioni possono prepararsi ai click day
Nei procedimenti per l’assunzione dei lavoratori stranieri, anche stagionali, entra a regime la precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro da parte dei datori di lavoro, ovvero l’inserimento preliminare delle domande di nulla osta per lavoratori extra Ue, prima dei click day, sul portale dedicato del ministero dell’Interno.
I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati potranno accedere al portale servizi Ali del ministero...
Contratto di appalto e non di trasporto con la responsabilità solidale
di Giada Benincasa