Rassegna dell'Agenzia delle Entrate

RassegnaAgenzia delle Entrate

di Salvatore Servidio

N. 37

Guida al Lavoro
Argomenti

I punti chiave

  1. AUTO AZIENDALI, FUORI DAL FRINGE BENEFIT L'OPTIONAL AGGIUNTO DAL DIPENDENTE
  2. CARTE CARBURANTE PREPAGATE, TRATTAMENTO IVA
  3. COSTO DELLE RICARICHE ELETTRICHE NON SEMPRE RICOMPRESO NEL BENEFIT
  4. TASSAZIONE ITALIANA DI UN TRUST AMERICANO
  5. DETRAZIONI PER FIGLI FINO AL MESE ANTECEDENTE AL COMPIMENTO DEI 30 ANNI
  6. FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, MODALITÀ DI TASSAZIONE
  7. INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO, ESENZIONE FISCALE

