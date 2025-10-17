Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- È legittimo il licenziamento del dipendente che rivolga a un collega frasi gravemente minacciose e intimidatorie
- Il danno da demansionamento deve essere provato almeno con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti
- Sanzione disciplinare conservativa in caso di registrazione occulta di una conversazione tra colleghi con finalità meramente esplorativa
- Subordinazione e licenziamento per g.m.o, oneri di allegazione e contestazione del dipendente
- Utilizzo dei social e licenziamento