Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

I punti chiave

  1. È legittimo il licenziamento del dipendente che rivolga a un collega frasi gravemente minacciose e intimidatorie
  2. Il danno da demansionamento deve essere provato almeno con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti
  3. Sanzione disciplinare conservativa in caso di registrazione occulta di una conversazione tra colleghi con finalità meramente esplorativa
  4. Subordinazione e licenziamento per g.m.o, oneri di allegazione e contestazione del dipendente
  5. Utilizzo dei social e licenziamento

