Nuove misure di sicurezza in caso di appalto e subappalto nei settori a rischio: luci e ombre sulla (rinnovata) qualificazione delle imprese

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 159 del 2025 in materia di "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" torna l'attenzione sul sistema di qualificazione delle imprese tramite la patente a crediti e l'introduzione del c.d. badge di cantiere. Tuttavia, in attesa dei decreti di attuazione del d.l. "sicurezza", il recente intervento sembra posizionarsi tra quelli che – ancora una volta - hanno perso l'opportunità di valorizzare metodologie e strumenti per la verifica della genuinità dei contratti di appalto e subappalto, in cui spesso si annidano criticità anche di tipo prevenzionistico.