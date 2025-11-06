Rassegna della Cassazione

Argomenti
I punti chiave
- Effetti dell'illegittima cessione di ramo d'azienda sulle prestazioni lavorative non ricevute, rimane il diritto alla retribuzione e alle ferie
- Per la prova dell'accomodamento ragionevole non basta dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di repêchage
- La prescrizione dei crediti retributivi dopo la legge Fornero
- È legittimo il licenziamento di una dipendente che non ha contabilizzato immediatamente il denaro ricevuto
- Permessi Legge 104/92: l'assistenza al disabile non deve necessariamente coincidere con l'orario di lavoro