RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 42

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Effetti dell'illegittima cessione di ramo d'azienda sulle prestazioni lavorative non ricevute, rimane il diritto alla retribuzione e alle ferie
  2. Per la prova dell'accomodamento ragionevole non basta dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di repêchage
  3. La prescrizione dei crediti retributivi dopo la legge Fornero
  4. È legittimo il licenziamento di una dipendente che non ha contabilizzato immediatamente il denaro ricevuto
  5. Permessi Legge 104/92: l'assistenza al disabile non deve necessariamente coincidere con l'orario di lavoro

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro