Regime impatriati anche per chi ha fatto ricerca nell’intelligenza artificiale

Il 17 settembre è stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale presentato l’anno scorso dal governo. Il provvedimento si ispira al regolamento UE 2024/1689, disciplina più o meno integralmente la complessa materia e inserisce due misure di sostegno (articoli 22 e 23).

Il primo intervento di matrice fiscale riguarda l’ampliamento, con una modifica chirurgica, del «nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati» di cui all’articolo 5, lettera...