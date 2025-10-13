Resto al Sud 2.0, nuovo bando per i giovani del Mezzogiorno

L’opportunità

“Resto al Sud 2.0” è l’incentivo promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da Invitalia per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, professionali e di lavoro autonomo nel Mezzogiorno. L’obiettivo è sostenere i giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano realizzare un proprio progetto, creando occupazione e sviluppo nei territori del Sud Italia.

Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 356,4 milioni di euro e rappresenta una concreta ...