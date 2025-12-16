ApprofondimentoRapporti di lavoro

Riconoscere il valore del lavoro di cura: prospettive economiche, sociali e organizzative

di Camilla Fino

N. 48

Il lavoro di cura rappresenta una componente essenziale del funzionamento sociale ed economico contemporaneo, ma continua a essere spesso privo di un adeguato riconoscimento formale e retributivo. Si approfondiscono le dinamiche che hanno reso questo lavoro un ambito "invisibile", analizzando il ruolo dei movimenti sociali, confrontando diversi modelli internazionali di welfare e discutendo le principali politiche necessarie a valorizzarlo. Si esplorano, inoltre, le implicazioni economiche e familiari di una retribuzione equa, per delineare un quadro complessivo delle prospettive future in tema di lavoro di cura.

Premessa

Nell'attuale scenario socio-economico, caratterizzato da profondi mutamenti demografici, dall'aumento dell'aspettativa di vita e da un crescente bisogno di assistenza continuativa, il lavoro di cura assume una rilevanza strutturale per il sistema produttivo e per il benessere collettivo. Nonostante ciò, rimane un'attività frequentemente relegata ai margini delle politiche retributive e dei sistemi di protezione sociale, soprattutto quando svolta in ambito familiare o informale. Una sottovalutazione...

I punti chiave

  1. Premessa
  2. Movimenti sociali e riconoscimento del lavoro di cura
  3. Modelli di welfare e approcci comparati
  4. Politiche per il riconoscimento del lavoro di cura
  5. Implicazioni economiche e sociali di una retribuzione equa
  6. Effetti sulle famiglie e sulle dinamiche relazionali
  7. Voci dal mondo accademico e dall'esperienza sul campo
  8. Conclusioni

