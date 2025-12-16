Riconoscere il valore del lavoro di cura: prospettive economiche, sociali e organizzative

Il lavoro di cura rappresenta una componente essenziale del funzionamento sociale ed economico contemporaneo, ma continua a essere spesso privo di un adeguato riconoscimento formale e retributivo. Si approfondiscono le dinamiche che hanno reso questo lavoro un ambito "invisibile", analizzando il ruolo dei movimenti sociali, confrontando diversi modelli internazionali di welfare e discutendo le principali politiche necessarie a valorizzarlo. Si esplorano, inoltre, le implicazioni economiche e familiari di una retribuzione equa, per delineare un quadro complessivo delle prospettive future in tema di lavoro di cura.