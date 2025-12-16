Riconoscere il valore del lavoro di cura: prospettive economiche, sociali e organizzative

Il lavoro di cura rappresenta una componente essenziale del funzionamento sociale ed economico contemporaneo, ma continua a essere spesso privo di un adeguato riconoscimento formale e retributivo. Si approfondiscono le dinamiche che hanno reso questo lavoro un ambito "invisibile", analizzando il ruolo dei movimenti sociali, confrontando diversi modelli internazionali di welfare e discutendo le principali politiche necessarie a valorizzarlo. Si esplorano, inoltre, le implicazioni economiche e familiari di una retribuzione equa, per delineare un quadro complessivo delle prospettive future in tema di lavoro di cura.
Premessa
Nell'attuale scenario socio-economico, caratterizzato da profondi mutamenti demografici, dall'aumento dell'aspettativa di vita e da un crescente bisogno di assistenza continuativa, il lavoro di cura assume una rilevanza strutturale per il sistema produttivo e per il benessere collettivo. Nonostante ciò, rimane un'attività frequentemente relegata ai margini delle politiche retributive e dei sistemi di protezione sociale, soprattutto quando svolta in ambito familiare o informale. Una sottovalutazione...
Argomenti
I punti chiave
- Premessa
- Movimenti sociali e riconoscimento del lavoro di cura
- Modelli di welfare e approcci comparati
- Politiche per il riconoscimento del lavoro di cura
- Implicazioni economiche e sociali di una retribuzione equa
- Effetti sulle famiglie e sulle dinamiche relazionali
- Voci dal mondo accademico e dall'esperienza sul campo
- Conclusioni
