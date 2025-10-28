Rinnovato il Ccnl per le Pmi dei settori Tessile Moda, Chimica e Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco
Il nuovo accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 32 dicembre 2026
In data 21 ottobre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori della piccola e media industria del settore moda, chimica ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026.
Periodo di prova
Con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere...