Rinnovato il Ccnl per le Pmi dei settori Tessile Moda, Chimica e Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco

In data 21 ottobre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori della piccola e media industria del settore moda, chimica ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026.

Periodo di prova

Con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere...