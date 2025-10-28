Sistema bilaterale edile: nuove prestazioni straordinarie e aggiornamenti operativi CNCE 2025

Le novità dell'accordo 8 ottobre 2025: dalle tutele per gravi patologie al "sostegno studio" e al "sostegno casa" nonché premialità alle imprese e agli operai edili; definito un nuovo modello di Denuncia Unica Edile

Il sistema bilaterale dell'edilizia si prepara a un nuovo ciclo di attuazione. L'accordo nazionale dell'8 ottobre 2025, firmato dalle principali associazioni datoriali e sindacali, introduce una serie di interventi che mirano a rafforzare la rete delle Casse Edili e delle Edilcasse territoriali, rendendone più coerenti le funzioni e le regole di gestione.

L'intesa si inserisce nel percorso avviato con i rinnovi contrattuali del 2025 e definisce un piano organico di uniformazione: adeguamento degli...