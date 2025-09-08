Si estende la fase sperimentale per la riforma della disabilità
Nelle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza sarà operativo dal 30 settembre 2025 in via sperimentale il nuovo sistema di accertamento della disabilità da parte dell’Inps, come previsto dal Dlgs 62/2024.
Il messaggio del 5 settembre 2025, n. 2600 si limita a ricordare la nuova scadenza che riguarda l‘ingresso nella fase sperimentale delle indicate province che si affiancano a quelle che già operano con le nuove regole e che sono: Brescia, Catanzaro...
