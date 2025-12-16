Stangata sui riscatti dei periodi di laurea: l’uscita si allontana di due anni e mezzo
Sterilizzazione progressiva: via sei mesi dal 2031, norma a regime a partire dal 2035
Doppia stretta per le uscite con la pensione anticipata. Due misure impattano sui lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato a partire dal 1° gennaio 2031, che hanno riscattato (o intendono riscattare) la laurea: si introduce con un meccanismo di decalage la riduzione progressiva dei periodi di riscatto dei corsi universitari ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva, insieme a nuove finestre, ovvero a periodi che devono trascorrere tra la maturazione del requisito...