Telecomunicazioni, rinnovato il contratto collettivo nazionale

L’11 novembre è stata siglata, tra Assotelecomunicazioni–Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Con il verbale, le parti hanno inteso rinnovare il Ccnl Tlc (200mila occupati) per il triennio 2023-2025 e per il triennio 2026-2028.

Il nuovo Ccnl introduce per la prima volta una distinzione all’interno della filiera per il comparto Crm-Bpo...