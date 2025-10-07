Una cultura della sicurezza del lavoro è la miglior prevenzione
Tatiana Biagioni, presidente Agi, illustra i temi del Congresso nazionale 2025 dei giuslavoristi
Da giovedì a sabato, oltre 500 avvocati e avvocate, istituzioni, accademici, magistrati, rappresentanti del mondo del lavoro e delle imprese parteciperanno a Cagliari al Convegno nazionale 2025 di Agi, avvocati giuslavoristi italiani, l’associazione guidata dall’avvocatessa Tatiana Biagioni.
Presidente, quest’anno il tema centrale del convegno è il lavoro sicuro. Perché questa scelta?
Perché è un tema quanto mai attuale, in continua evoluzione alla luce delle trasformazioni del mondo del lavoro...
di Giuliana Murino - Presidente AGI Sardegna