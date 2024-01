Anticipo rinnovo contratti pubblici in Uniemens

L’Inps ha delineato le modalità di esposizione dei dati relativi all’erogazione dell’emolumento corrisposto a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale nella sezione PosContributiva e in ListaPosPA del flusso Uniemens



L’articolo 3 del Decreto Anticipi (Dl n. 145/2023), convertito con la L. 191/2023, ha disposto il pagamento, con la mensilità di dicembre 2023, dell’anticipo del rinnovo dei contratti pubblici per il triennio 2022-2024 ex art. 1 c. 609 L. 234/2021 che sarà corrisposto, in via eccezionale, in un’unica soluzione in misura pari a 6,7 volte il valore annuo lordo dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC). Tale anticipo è destinato al personale dipendente delle Amministrazioni statali con contratto ...