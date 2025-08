Autotrasporto e ispezioni sul lavoro, la nuova lista per i controlli nei locali delle imprese

[1] Per un primo esame del DM 25 settembre 2024, cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto, le nuove modalità di raccolta dati sulle infrazioni, in Guida al Lavoro, n. 45/2024. Per un commento al Decreto MIT del 20 dicembre 2024, cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto: la nuova lista di controllo su strada, in Guida al Lavoro, n. 6/2025.

[3] Il cd. "Tachigrafo intelligente" (Capo II, artt. 8-11 del reg. (UE) n. 165/2014) è collegato a un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare, in grado di registrare la posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero (art. 8), segnalare eventuali manomissioni o utilizzi impropri del tachigrafo (art. 9), ed interfacciarsi con i "sistemi di trasporto intelligenti" (art. 10). In particolare, grazie alla connessione al Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) viene registrata automaticamente la posizione del veicolo, nel luogo di inizio e di fine del periodo di lavoro giornaliero, nonché dei luoghi raggiunti ogni tre ore di periodo complessivo di guida. Cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Tachigrafo digitale tra nuove regole e vecchi problemi, in Guida al Lavoro, n. 20/2018, 35 ss; F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto e tachigrafo intelligente, problemi applicativi, in Guida al Lavoro, n. 36/2019, 33 ss.