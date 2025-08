Lavoratori detenuti e indennità di disoccupazione, i recenti interventi della Cassazione

Indennità di disoccupazione (NASpI) – D.Lgs. 22/2015 – Lavoro in regime di detenzione – Stato di disoccupazione- Involontarietà - Attività lavorativa in rotazione (art. 20 l. n. 354/1975)- Inattività lavorativa intermedia - Spettanza – Effettiva cessazione del rapporto di lavoro e non mera sospensione in attesa di nuovo incarico - Necessità Corte di cassazione, 16 luglio 2025, n. 19746



Posto che il lavoro intramurario è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche per quanto concerne gli aspetti applicativi del regime previdenziale, l'involontarietà della disoccupazione ex art. 1, D.Lgs. 22/2015 è compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. In questo quadro, le cessazioni intermedie sono configurabili come sospensioni di un rapporto di lavoro unitario, connotato da continui avvicendamenti programmati di personale; per valutare la spettanza del trattamento di disoccupazione occorre quindi indagare in concreto se vi sia stata una cessazione del rapporto di lavoro effettiva, indipendentemente dalla permanenza dello stato di detenzione.