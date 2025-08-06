ApprofondimentoRapporti di lavoro

Privacy sul lavoro tra raccolta dati post malattia e uso delle telecamere

di Pietro Gremigni

Il Garante privacy interviene per sanzionare un datore di lavoro che non gestisce in modo corretto la raccolta e il trattamento dei dati relativi alla salute dei dipendenti post malattia

Doppio intervento del Garante della privacy in materia dati personali dei lavoratori.

Col primo intervento risulta punita la condotta posta in essere dal datore di lavoro, che richiede ai lavoratori la compilazione di un modulo-questionario subito dopo il rientro al lavoro a seguito di periodi di assenza per malattia, qualora i dati raccolti sono gestiti in modo scorretto.

Assenza per malattia e privacy del lavoratore

Il Garante della privacy ha emanato in tale senso un provvedimento del 10 luglio 2025 pubblicato sulla newsletter settimanale del...

I punti chiave

  1. Assenza per malattia e privacy del lavoratore
  2. Uso improprio dei sistemi di videosorveglianza

