Appalto genuino anche se il committente fornisce indicazioni necessarie per il servizio

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di appalti genuini nel settore della logistica e dei trasporti. Un tema che, sempre più spesso, fa discutere e pone interrogativi tra aziende, professionisti e parti sociali.

Con ordinanza 16153 del 16 giugno 2025, la Corte di legittimità ha ritenuto compatibile con i poteri del committente la facoltà dello stesso di affermare determinazioni di ordine generale, volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, senza che ciò significhi...