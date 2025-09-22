Appalto genuino anche se il committente fornisce indicazioni necessarie per il servizio
Per la Cassazione sono compatibili le indicazioni di carattere generale che non regolano direttamente la prestazione del dipendente dell’appaltatore
La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di appalti genuini nel settore della logistica e dei trasporti. Un tema che, sempre più spesso, fa discutere e pone interrogativi tra aziende, professionisti e parti sociali.
Con ordinanza 16153 del 16 giugno 2025, la Corte di legittimità ha ritenuto compatibile con i poteri del committente la facoltà dello stesso di affermare determinazioni di ordine generale, volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, senza che ciò significhi...
