Pensione privilegiata incompatibile con l’indennità di mobilità
Il trattamento ordinario ha natura di retribuzione differita e in quanto tale non può convivere con il sussidio per la perdita di impiego
La sezione Lavoro della Cassazione, con ordinanza 25643/2025 del 18 settembre, torna sulla questione della compatibilità tra trattamenti pensionistici e indennità di mobilità e disoccupazione, attraverso la lente di una questione specifica.
Il ricorrente, già titolare di pensione privilegiata per patologia riconosciuta e dipendente da causa di servizio...
