I contributi pensionistici automatici disapplicano il massimale da quando se ne ha conoscenza
Il caso di un lavoratore che si è visto accreditare tre anni a partire dal 1989, ma lo ha scoperto solo nel 2017 con l’estratto conto internazionale
La contribuzione accantonata presso gli Stati esteri convenzionati impedisce l’applicazione del massimale contributivo. Tale chiarimento era stato già fornito nel 2001 dalla circolare 21 dell’Inps. Tuttavia, in tempi recenti sono sorti contenziosi in riferimento al momento in cui tale contribuzione produce effetti.
Infatti, in alcuni ordinamenti, come il Regno Unito o la Germania, operano alcuni accrediti figurativi contributivi automatici di cui il lavoratore può essere completamente all’oscuro e...
Correlati
Corte d'appello