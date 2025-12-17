Rapporti di lavoro

Assunzioni obbligatorie anche tramite distacco nel terzo settore

La legge di conversione del decreto Sicurezza amplia l’utilizzo delle convenzioni tra aziende e altri soggetti

di Barbara Massara

Il decreto legge Sicurezza sul lavoro (159/2025), convertito in via definitiva in legge dal Parlamento, amplia le possibilità di ricorso alle convenzioni per l’inserimento lavorativo aventi a oggetto il conferimento di commesse di lavoro attraverso le quali adempiere all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.

Le modifiche, introdotte dall’...

