Auto in uso promiscuo: così la valorizzazione del benefit

La conversione del decreto bollette chiarisce la portata delle modifiche disposte dalla legge di bilancio 2025 alle modalità di calcolo del benefit derivante dall'uso promiscuo delle auto aziendali

La legge 60/2025, di conversione del D.L. 19/2025, introducendo il comma 48-bis all'art. 1 della L. 207/2024 risolve in parte le problematiche sorte in materia di calcolo del valore del benefit delle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo a seguito delle modifiche apportate all'art. 51, c. 4, lett. a), del D.P.R. 917/1986.

Partendo dal...