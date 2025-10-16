Autoimpiego, al via la piattaforma per chiedere le agevolazioni

Al via le richieste per accedere alle agevolazioni collegate a nuove iniziative imprenditoriali e professionali previste dal decreto Coesione (Dl 60/2024). Dal 15 ottobre è possibile presentare, tramite il sito Invitalia, la richiesta di agevolazioni per l’avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti. Gli incentivi interessati sono di due tipi: “Autoimpiego Centro-Nord” e “Resto al Sud 2.0”.

I contributi sono rivolti a giovani tra i 18 e i 35 anni di età che siano...