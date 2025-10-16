Stanziati 120 milioni per lo staff housing dei lavoratori del turismo
Fino a 5 milioni di euro alle imprese che ristrutturano immobili da destinare ai dipendenti
Contributo in conto capitale di 54 milioni per la riqualificazione di immobili e contributo in conto esercizio di 66 milioni per il costo dell’affitto per il triennio 2025-2027. Ammontano a complessivi 120 milioni di euro i fondi stanziati dal decreto 18 settembre 2025 del ministero del Turismo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre) sul cosiddetto staff house introdotto dall’articolo 14 del Dl 95/2025. Le staff house sono alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, in particolare...