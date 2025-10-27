Badge di cantiere e formazione già a scuola nel decreto salute-sicurezza
Il provvedimento atteso in Consiglio dei ministri dopo i tavoli con le parti sociali. Si punta a far pagare meno le aziende più virtuose. Supporto per le Pmi
Una sorta di bonus per premiare le aziende virtuose e incentivare così la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Accanto al badge di cantiere, cioè una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione e collegata alla piattaforma per le politiche attive Siisl, che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, sia nel settore pubblico sia in quello privato, devono fornire ai propri lavoratori. Oltre a un ulteriore potenziamento degli ...