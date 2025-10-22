Iscro 2025, domande entro il 31 ottobre
Interessati gli iscritti alla Gestione separata in possesso di partita Iva che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo
Entro il 31 ottobre dovrà essere presentata la domanda per ottenere l’Iscro (l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per l’anno 2025. Lo ricorda un comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Inps. Introdotta sperimentalmente in piena crisi pandemica su ispirazione del Cnel e resa strutturale, con ampie modifiche, dalla legge di bilancio 2024, l’Iscro rappresenta una sorta di ammortizzatore sociale pensato appositamente per i soggetti iscritti alla Gestione separata in possesso...
