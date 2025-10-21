Dimissioni nel periodo protetto da convalidare anche durante la prova
Il chiarimento in una nota del ministero del Lavoro. Convalida della risoluzione presso l’ispettorato del lavoro territorialmente competente
Anche durante il periodo di prova contrattualmente previsto, se la lavoratrice in gravidanza o uno dei genitori nei primi tre anni di vita del bambino intende dimettersi deve ricorrere alla procedura di convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Dlgs 151/2001). In tal senso il chiarimento fornito dal ministero...